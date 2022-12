Mlada žena došla kod majke sva uplakana i natečena. Zabrinuta majka je upita: 'Šta ti se dogodilo? Desno oko ti je plavo, a ni lijevo ne izgleda baš najbolje'.

"To me je muž sredio!", govori djevojka.

"Kako muž, pa on je otputovao, zar nije?", upita majka.

"To sam i ja mislila!!!", odgovara mlada žena.