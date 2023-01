Izgubljeni u džungli i - prijevodu

Srušio se avion u džungli u kojem su bili Amerikanac, Kinez i Bosanac.

Sad gledaju kakoće preživjeti, a budući da se ne razumiju, kaže Amerikanac, idemo se probati dogovoriti na engleskom kojeg barem svi barem malo razumiju.

Kaže Amerikanac: 'I will build shelter (ja ću napraviti sklonište), you (pokazuje prema Kinezu) try to find help (Probaj potražiti pomoć), and you (govori Bosancu), you go find supplies (idi potraži zalihe).

Na kraju pita Amerikanac: 'Understand? (Razumijete)?'

Kažu Kinez i Bosanac: 'Yes', te odu u različitim smjerovima.

Dok je Amerikanac napravio sklonište, vraća se Kinez koji nije našao nikoga da im pomogne, ali Bosanca nema.

Čekaju ga i čekaju, i onda ga ipak odluče potražiti.

I tako idu oni džunglom i viču: 'Bosnian, where are you?(Bosanac, gdje si?)'.

Kad odjednom iskoči Bosanac iza drveta raširenih ruku i izdere se: 'Supplies!'