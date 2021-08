Belgijanki imena Adie Timmermans zabranjen je ulazak u zoološki vrt u Antwerpenu zbog njene bliske "veze" s mužjakom čimpanze kojega godinama posjećuje, piše Oddity Central.

Gospođa je godinama posjećivala 38-godišnjeg Chitu i tvrdi da su razvili snažnu povezanost koja se može opisati kao "veza".

Međutim, čuvari životinja u zoološkom vrtu vjeruju kako je taj odnos Chiti stvorio probleme unutar njegove društvene skupine čimpanzi. Budući da je tako blizak s Adie, ignorirao je druge primate koji ga više ne smatraju dijelom čopora.

Kako bi obnovio vezu s vlastitom vrstom, zoološki vrt je nedavno zabranio Adie da se približava Chitinoj nastambi i naložio joj da izbjegava kontakt očima sa životinjom.

"Naravno da nas usrećuje kada se posjetitelji povežu sa životinjama, ali njihova dobrobit je na prvom mjestu. Želimo mu pružiti priliku da bude što sretniji. Budući da je Chita zauzet s posjetiteljima, drugi majmuni ga ignoriraju i ne smatraju dijelom svoje grupe iako je to jako važno. Nakon što gosti odu, sjedi sam vani", objasnila je Sarah Lafaut, voditeljica zoološkog vrta.

Poseban slučaj

Adie smatra kako je zabrana nepoštena tvrdeći kako ju Chita voli i ona voli njega. "Nemam ništa osim njega. Zašto mi to žele oduzeti? Drugi posjetitelji se mogu družiti s njim, zašto ne mogu ja? Četiri godine sam pretplatnica. Chita me uvijek dođe pozdraviti kada me vidi. Maše mi, šalje puse kroz prozor. Što činim pogrešno?", rekla je emotivna gospođa medijima.

Priznala je da je dosad dobila četiri upozorenja zbog svog bliskog odnosa s majmunom, ali kaže kako se nije mogla držati podalje od njega. Ako ignorira iduće upozorenje, mogla bi dobiti zabranu ulaska u zoološki vrt u Antwerpenu.

Osim toga, Chitin slučaj je po mnogočemu poseban. Naime, u zoološki vrt je stigao prije 30 godina kao bivši kućni ljubimac. Dugo je bio neukrotiv, no s vremenom se uklopio s ostalim čimpanzama. Ipak, njegov interes za ljude nikad nije nestao pa je zato pozornost Adie u njegovom slučaju jako opasna.