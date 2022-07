"Ako predugo zadržavate prdež, on se može ponovno apsorbirati u vaš krvotok i izaći iz vas dok izdišete", objasnio je.

Pocah joj je na to odvratila da ubuduće oslobađanje vjetrova prihvati kao nešto vrlo ozbiljno, a The Sun je podsjetio da je Pocah u ožujku ove godine hitno prebačena u bolnicu u 5:30 ujutro kada se probudila sa žestokim bolovima u trbuhu.

Tube se u njegovu društvu zaputila u Portugal kako bi zajedno uživali u festivalu "Rock in Rio Lisboa 2022.", a u svojim instagramskim pričama Tube je tegirala brazilsku pjevačicu Pocah, koja je ranije ove godine bila hospitalizirana iz istog razloga.

Atraktivnu mladu damu morali su vozati u kolicima kroz portugalsku zračnu luku nakon što je počela trpjeti žestoke bolove, piše The Sun, te dodaje da je Tube plinove silom zadržavala u sebi jer joj je bilo neugodno olakšavati se ispred svog dečka Eliezera.