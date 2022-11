Preljub je definitivno jedna od najgorih stvari koja čovjeka može snaći, pa kada vam k tome nož u leđa zabije vlastita krv, bol je zasigurno time stotinu puta veća.

A ako je vjerovati snimci koja upravi kruži TikTokom, neku nesretnu djevojku zadesila je upravo takva patnja. Po povratku kući zatekla je rođenu sestru u krevetu sa zaručnikom, s muškarcem uz kojeg je provela pet godina.

"Ma što to činite? Nije tako kako mi izgleda? Goli ste u krevetu! Kako to mislite da niste ništa radili?", uzrujanim glasom zapitkivala je ta zaprepaštena cura, koja se u to doba, razaznaje se iz snimke, trebala nalaziti na poslu.

"Gubite se oboje! Ne mogu vjerovati da ste mi to napravili. Pet godina sam provela s tobom, zaručili se. Nema toga što nisam činila za tebe, trudila sam se raditi za oboje kako bismo zasnovali obitelj", nastavila je i umjesto iskrene isprike dočekala protunapad.

"Da, proveo sam s tobom pet godina, pet godina previše", odvratio joj je zaručnik, pa usto poručio da nema namjeru napustiti kuću jer plaća pola najamnine.

Napao ju je i zbog njezina posla, kazao da je nikad ne viđa kod kuće, dok joj je sestra praktički poručila da se nema pravo previše žaliti jer "dragog" ionako stalno zbog nečega proziva.

"Da mi se nikada više nisi obratio", poručila je na kraju zaručniku ta djevojka, a nakon čega je izjurila iz kuće uznemirena i uplakana.

"Bol u njezinu glasu lomi srca", napisala je u komentarima jedna ogorčena korisnica TikToka, dok je druga tome dodala da nikad u životu nije osjetila toliki bijes tijekom gledanja snimaka na društvenim mrežama.

"Djevojko, brzo ćeš uvidjeti da ti je svemir napravio veliku uslugu i da će ti u životu biti bolje bez njih", nadovezao se na sve neki mladić koji je pokušao tim riječima utješiti prevarenu curu.

Tko je ona, vlasnici kanala nigdje nisu naveli, pa je utoliko opravdano postaviti pitanje je li snimka autentična ili nešto odlično odglumljeno. No, ma kako god okrenuli, da, i takve se ljubavne strahote doista oko nas gotovo svakodnevno događaju...