Zamislite lica policajaca kada im preda osobnu: Ova žena se zove Marijuana Pepsi!

Zove se Marijuana Pepsi, međutim ne puši travu, ne pije gazirana pića ili alkohol.

Takvo ime nadjenula joj je majka te je odlučila da ga nikad neće promijeniti unatoč svim neugodnim i nezgodnim okolnostima koje je u 52 godine doživjela.

"Moja majka je bila uvjerena da će me takvo ime odvesti oko svijeta zbog svoje originalnosti", pojasnila je ta žena, koja je završila doktorat te danas radi na jednom od koledža u u okrugu Baltimorea.

Marijuana je usto i osnivačica organizacije naziva Action as Empowerment Center for Change na čijim stranicama stoji da, između ostalog, pruža usluge iz poduzetništva, savjetovanja i samodostatnosti.

"Nikad neću promijeniti ime jer želim naglasiti da ne možete suditi nekoga samo na temelju toga što mu piše u osobnoj iskaznici", rekla je Marijuana, koja je opovrgnula nagađanja da joj je majka bila ovisnica o drogama te da su opojna sredstva utjecala na njezin razum kada je trebalo ispuniti rodni list.

"Bilo je ljudi koji su me iz nelagode znali zvati Mary, međutim takve sam uvijek molila da to ne čine. Kome je i danas neugodno izgovoriti moje ime Marijuana, može me zvati i dr. Vandyck".

Marijuana Pepsi je prije dvadesetak godina i sama postala majka, međutim ipak nije nastavila "obiteljsku tradiciju". Sina je nazvala Isaac Sawyer.

