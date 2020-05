ULTIMATIVNI PRANK NA USPAVANOM TIPU: Kad vidite kako ga je žena dovela do ludila, bit će vam ga i žao

Nekomu smiješan, nekomu bizaran, ovaj video, koji je nastao u Francuskoj, od jučer je prikupio nešto više od tisuću pregleda

Očigledno je da glupih praktičnih šala nikada neće biti dosta, a ova snimka koja je osvanula na YouTubeu pravi je dokaz za to. Dakle, žena je uključila zvuk komarca na mobitelu i njime mahala oko glave muškarca, koji je za to vrijeme spavao na kauču. Onda je stavila jaje na njegovu glavu, a on ga je u snu razbio.

Nekomu smiješan, nekomu bizaran, ovaj video, koji je nastao u Francuskoj, od jučer je prikupio nešto više od tisuću pregleda. Velik dio komentatora sumnja da je “prank” lažan, odnosno da i čovjek sam sudjeluje u šali te samo glumi da spava.