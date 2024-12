Chefu ukrali kombi s pitama vrijednim 30.000 eura: 'Znam da ste kriminalci, ali...'

Britanski kuhar čiji restoran ima Michelinovu zvjezdicu pozvao je lopove koji su ukrali njegov kombi s 2500 pita, da "naprave pravu stvar", da ih ne bace, nego da ih ostave negdje kako bi ih mogli pojesti ljudi u potrebi.

Tommy Banks, vlasnik dvaju restorana i puba u Sjevernom Yorkshireu u ponedjeljak je na Instagramu objavio da mu je ukraden kombi s namirnicama u vrijednosti od 25.000 funta (više od 30.000 eura).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nestao kombi s pitama

Banks u video snimci kaže da je "gotovo tona" raznih pita 'oteta' zajedno s kombijem odvezenim iz Barker Business Parka u Melmerbyju u nedjelju navečer. Sadržaj hladnjače trebao je biti isporučen na štand s pitama na božićnom sajmu u Yorku, no osoblje je otkrilo da je kombi nestao u ponedjeljak ujutro.

Lopove je pozvao da pite ostave u nekom društvenom centru ili pred pučkom kuhinjom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ukradene namirnice, a među njima su bile pite od raznih vrsta mesa, s pivom, od brusnica ili butternut tikve, bile bi dovoljne za opskrbu Tommy's Pie Shopa za tjedan dana", kazao je očajni kuhar.

Foto: Shutterstock

Prijavite policiji

"Znam da su pite sada nestale i očito ih nećemo vratiti da bismo ih prodali. Pretpostavljam da lopovi nisu znali da zajedno s kombijem kradu i 2500 pita! Sve su u kutijama s mojim imenom pa ih neće biti lako prodati", poručio je.

"Znam da ste kriminalci, ali možda biste mogli napraviti nešto lijepo jer je Božić i možda bismo zajedno mogli nahraniti nekoliko tisuća potrebitih..., napravite pravu stvar, nemojte dopustiti da se hrana baci. Bila bi to prava šteta."

Foto: YouTube

Banks je u video snimci zamolio sve one kojima pite pokuša prodati netko tko nije on da to prijave policiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija Sjevernog Yorkshirea priopćila je da je obaviještena o krađi i zamolila je sve koji imaju bilo kakve informacije da im se jave, piše BBC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa