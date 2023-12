Ulicama već neko vrijeme odzvananjaju Božićne pjesme, od kojih je najpoznatija i napopularnija svake godine "All I Want For Christmas Is You", ali ono što svakako ne viđate svakog dana je ljama maskirana u Mariah Carey.

Korisnik TikToka pod imenom Prairie Patch Farm maskirao je ljamu u pevačicu popularne Božićne pjesme, kojoj je obukao Božićni kostim, stavio joj plavu periku ispod koje vire njezine uši.

Korisnik popuarne društvene mreže snimio je ljamin outfit odozdo prema gore, dok u pozadini svira pjesma "All I Want For Christmas Is You", a nakon što se približio kamerom prema njezinom licu, ljama je poslala poljubac.

"Sve što želim za Božić je da se Apple Jack useli u našu kuću i da se pjesme @Mariah Carey sviraju cijelu godinu!", napisao je korisnik popularne mreže u opisu videa.

Video je skupio 2,8 milijuna pregleda, a nasmijao je i razveselio brojne pratitelje.

"Najljepša Mariah Carey, koju sam ikada vidio", "Oh, Mariah Carey je stvarno ostarila", "Ma-llama Carey", "Izgleda kao da joj se jako sviđa frizura i odjeća. Kako divno", "Božićna lama", "Stvarno sam ljubomorna na njezinu kosu", "Original Mariah Carey", bili su samo neki od komentara.

Farma Prairie Patch

Inače, "Prairie Patch Farm" bila je u vlasništvu dugogodišnjeg profesora parkova i prirodnih resursa na Kirkwood Community Collegeu Stevea Athertona, koji se borio za zaštitu močvara, prerija i populaciju divljih životinja.

Dobio je brojne nagrade, a nakon njegove neočekivane smrti 2008. godine, Atherton Memorial Wetland pokraj Ely Roada nazvan je u njegovu čast. Farmu su 2018. godine kupili Steveova nećakinja Kahle Atherton-Boutte i njezin suprug, kako bi nastavili s njegovim nasljeđem.

"Prairie Patch Farm" razvija se od 1988. godine, a od 2019. godine do danas, dom je malom stadu ljama.

