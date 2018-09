SVE ŠTO SE IKADA HTJELI ZNATI O PORNOGLUMICAMA: Otkrile sve o svom poslu, željama, maštanjima…

Nismo baš sve morali znati…

Intervjui s pornoglumicama su slični kao što bi bili sa svim drugim profesijama – što vam je najdraže na vašem poslu, kako ste počeli, koji su vam najdraži kolege, što vam je najteže… Osim što bi intervjuje s vizačima gradskog prijevoja mogli čitati na poslu. Ekipa s Chivea postavila je iskusnim glumicama nekoliko pitanja o njihovom poslu, a njihovi odgovori su čedni taman koliko i njihov posao. Doduše, i pitanja su takva…

Meban Winters

Kakva je bila vaša prva scena? Jeste li bili seksualno iskusni otprije? Je li vas bilo strah? Jeste li bili nervozni? Napaljeni?

U mojoj prvoj sceni sam bila vezana tako da nije bilo mnogo kretanja. Bilo mi je načelno ugodno. Svi su bili krajnje ljubazni… Nije bilo ništa čudno-

Većina frajera u pornografiji su stariji. Je li vas ikada smetalo to što radite sa starijim muškarcima?

Ne, niti najmanje. Oni su iskusniji i čini mi se da oni bolje znaju kako nas zadovoljiti haha. A imami i mali daddy fetiš.

Brooke Berreta

Koja vam je najdraža poza?

Volim doggie, ali volim biti i gore jer tada prilično brzo svršim.

Koliko često masturbirate?

Ovisi o raspoloženju i što se događa. Što više vježbam, osobito ako se ubijam na treningu, trebam i više seksa. Ako vježbam svakodnevno ili ako sam pod stresom – najmanje dvaput na dan.

Arietta Adams

Kakva vam je bila prva scena

Prvo što sam snimila je bila scena žestokog oralnog seksa. Iskreno, bilo je jako zabavno. Na početku sam bila malo nervozna, ali prije nego što smo krenuli, detaljno su mi objasnili sve što ćemo raditi. Ušla sam u to s pravim mentalnim sklopom i, iskreno, jako sam se dobro zabavila. Nije mi uopće bilo čudno biti pred kamerama.

Koja vam je najdraža poza?

Volim biti na leđima s nogama preko glave.

Emily Willis

Jeste li i prije bili s djevojkama?

Ne. Zabrijala sam možda nekoliko puta , ali nikad nisam po*evila curu. Prije pornića. nisu mi djevojke bile zanimljive. Ali sada? U privatnom životu? One su te koje želim še*iti. Totalno!

Koja vam je najdraža poza.

Misionarska s nogama podignutim tako da mi stopala budu negdje blizu glave.

Što volite seksualno? Zbog čega se Emily navlaži?

Ili da točno snaš gdje mi je klitoris i onda mu se posvetiš, ili se napalim dok pružam oralni seks. To mi totalno probudi želju za seksom.

Jane Wilde

Koja je vaša najdraža poza?

Doggie, zaista volim tu pozu jer, sada kada sam već neko vrijeme u pornografiji, uvježbana sam i mogu se okrenuti i pogledati partnera u oči. Osim toga, to je najbolja poza za penetraciju.

Što volite seksualno?

Obožavam kada me se draži. Kad radim, a uglavnom se seksam na poslu, često nemamo vremena za takve igrica, a često jednostavno odrađujemo ono za što smo angažirani. No obožavam kada si lik ili cura uzmu vremena i isprobaju brdo raznih stvari kako bi otkrili što me napaljuje.

Lisa Ann

Imate dugu i bogatu karijeru. Kada biste se mogli vratiti u prošlost i napraviti išta drugačije, biste li išta promijenili?

Da, ne bih toliko mnogo radila. Ne bih toliko skakala uokolo za druge ljude i ne bih se toliko žurila i samo odrađivala stvari. Više bih se trudila uživati u iskustvu.

Anny Aurora

Jeste li vi kraljica veličine? Volite li ogromne ‘alatke’?

To mi nije važno, puno bitnije mi je da mora biti dobar. Bila sam s likovima koji imaju velike, ali ne znaju baš što bi s njim.

Imate li nekih fantazija koje biste htjeli proživjeti pred kamerama?

To je teško pitanje. Zapravo, mislim da bi to bila redaljka.

Što ste naučili o sebi otkako ste se počeli baviti pornografijom?

Shvatila sam da volim analni seks. Kada sam tek kretala, mislila sam ‘Bože, pa kako to mogu raditi s tako velikim penisima. Što ih to ne boli?’ Prilično je neobično imati nešto u svojoj guzi. Ali sad to obožavam.

Chloe Cherry

Što točno toliko volite kod analnog seska?

Toliko je prljavo i intenzivno. Često bude totalno ludo i iziskuje mnogo energije a to mi se sviđa. Neki ljudi su stvarno dobri u tome, što je sjajno, i jako je zabavno. To je ludo, a baš to i volim.

Što volite seksualno?

Jako volim masaže. Jako se dobro osjećam kad me izmasiraju. Kod frajera, volim to što velikim i snažnim rukama mogu doprijeti do svakog mišića. Kod djevojaka, volim kada mi masiraju leđa i noge, a totalno me pale njihovi nokti i mekane ruke. Osim toga, napali me kada osoba nervozna pored mene i kada ima tremu zbog seksa sa mnom.

Što tražite kod muškaraca u privantom životu?

Totalno mi se sviđaju niži frajeri. Volim likove koji su stvarno posvećeni nečemu i koji su kreativni.

Brooklyn Chase

Jeste li gledali porniće prije nego što se počeli raditi?

Ne baš. Povremeno sam pogledala neke uratke samo s curama, ali nisam znala ni za jednog glumca i glumicu osim Rona Jeremyja i Jenne Jameson, a za njih su baš svi čuli.

Jeste li kraljica veličine? Obožavate li ogromne alatke?

Prije nego što sam počela snimati porniće, mislila sam da jesam. No shvatila sam da stvarno nije važna veličina nego tehnika. Ima likova, i u industriji i u privatnom životu, koji nisu bili ogromni, a a s kojima sam imala najbolji seks u životu.

Anna Claire Clouds

Koliko često snimate tijekom tjedna

U prosjeku, dva ili tri puta. Ponekad, kada je stvarno ludi tjedan, snimim i po četiri ili pet scena, ali s druge strane, bude i tjedana kada ne snimam ništa. No tada me najčešće čeka neki drugi posao poput montaže.

Koja vam je najdraža poza?

Zaista volim doggie, jer prepuštam svu kontrolu. Volim i misionarsku jer sam potpuno bliska s partnerom i prilično je senzualna.

Što volite seksualno?

Obožavam biti submisivna muškarcima, odgovarati im s “da, gospodine; ne gospodine” i biti sve što oni požele. Totalno me napaljuje biti njihova pokorna mala dro*ica. A sa ženama, volim biti dominantna.

Alina Lopez

Kakva je bila vaše prvo snimanje?

Fenomenanlno. I dalje mislim da je to jedna od najboljih scena u mojoj karijeri. Ako čitate komentare, vidjet ćete da mnogi ističu kako djeluje potpuno stvarno, a tako je i bilo. Bila sam nervozna, naravno, no jednom kad je sve krenulo, seks me jednostavno preuzeo i napravilo sam najbolje što znam u onome u čemu sam najbolja.

Što volite seksualno?

Volim puno predigre. Volim i pružati oralni seks. Zbog tog ću se navlažiti. Volim i kada netko dominira, ne nužno u BDSM smislu, neko kad me netko drži pod kontrolom.