INOVATIVNI U TROŠENJU / 'Obični kalkulator HNB platio 275 tisuća kuna. A 27 milijuna potrošio na promotivnu kampanju'

Koliko je to napredna tehnologija dokazali su i polaznici STEM radionice iz Pazina. Učenici od 3. osnovne do 3. srednje, napravili su aplikaciju s istom funkcionalnošću i to tijekom samo jedne radionice