Neobične pojave i nisu tako neobična stvar zadnjih godina, često smo svjedoci različitih, neobjašnjiv objekata koji lebde na nebu. U konkretnom slučaju video oluje u Srbiji sablaznio je ljude koji nisu mogli točno utvrditi što vide na oblačnom noćnom nebu.

Neobično, slatko i zastrašujuće

Naime, jedna korisnica Twittera objavila je snimku na kojoj se jasno vidi misteriozna svjetlost, ta nesvakidašnja pojava na nebu kretala se velikom brzinom te je naglo mijenjala položaj.

Mnogi su zaključili da na prvi pogled izgleda kao mala munja, a na drugi kao neka neidentificirana letjelica. S obzirom na to da je korisnica, koja je snimila ovaj video, zapravo htjela snimiti oluju koja je pogodila njezin grad, neopisiva pojava na nebu djeluje još bizarnije.

U komentarima ispod njezine objave nastala je rasprava u kojoj su ljudi pokušali odgonetnuti što bi to moglo biti na snimci. I kako to uvijek bila, jedni su se trudili logična i argumentirana obrazloženja, dok su drugi sve okrenuli na šalu.

Evo pojašnjenja

"Pa znanstvenici bi ti rekli loptasta munja. Za sve imaju rješenje… Samo da prikriju činjenice", napisao je jedan korisnik.

"Mi lažemo ljude jer nam je u interesu da ih vanzemaljci otimaju i jedu ili rade eksperimente s njima", nadovezao se drugi korisnik.

"Leteći tanjur bježi od groma… Budi sretna da ga je munja otjerala inače bi tebe na prozoru ćopili i pravili eksperimente s tobom", našalio se jedan korisnik. A onda su uslijedila i nešto stručnija pojašnjenja. Jedan tviteraš je iznio svoje opširno mišljenje zasnovano na refleksiji svjetlosti.

"Pošto preko objektiva kamere postoji sloj plastificiranog stakla kao zaštita, a svjetlost pri prolasku kroz sredine koje su različite optičke gustine može se prelamati, tako da ta točkica umjesto da bude preko izvora svijetla, ona to nije. Zamisli koliko je sloj te plastike preko objektiva mali, a koliku kamera, zapravo, ortogonalnu površinu pokriva. Ugao koji nastane pri pomicanju izvora svijetla u odnosu na to malo je ekstremno značajan. Tako da, kad pomakneš kameru za ugao, koji je površini koju kamera hvata, beznačajno je, ti ga i ne primijetiš na objektivu koji je realno minijaturan, ali to pomicanje je značajno, a i za svjetlost je kad je mikroskopska, pa je zato primjetnije kretanje točke od kamere", pokušao je da jedan od korisnika u komentaru.

Naime, netko je to objašnjenje shvatio, a netko nije, no većina se složila da je ipak po srijedi rijedak oblik munje. "Riječ je o nedovoljno istraženoj i nimalo bezazlenoj pojavi", napisao je jedan korisnik i kazao je svima da na Internetu pročitaju sve o loptastim munjama.

Što je loptasta munja?

Kugličasta ili loptasta munja je poznata pojava atmosferskog elektriciteta o kojoj se izvještava kao svjetlećem kuglastom objektu koji može biti od veličine graška do nekoliko metara. Povezuje je se s grmljavinskom olujom, ali traje duže od bljeska munje. Mnogi stari izvještaji govore da kugličasta munja može eksplodirati, ponekad s teškim posljedicama, ostavljajući nakon nestanka miris sumpora.

U nekim izvještajima se govori da se znala pojaviti i bez prisutnosti grmljavinskih oblaka, kao što je Hessdalenska vatra u Norveškoj.

Neki laboratorijski eksperimenti su dobili slične pojave kugličastoj munji, ali do danas se još ne zna jesu li povezane s prirodnim pojavama. Znanstvenih podataka o tim pojavama u prirodi je vrlo malo zbog nepredvidljivosti i rijetkosti. Sve do nedavno se smatralo da su kugličaste munje stvar mašte i prevare.