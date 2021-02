SNIMALA JE TRENING, A NIJE IMALA POJMA ŠTO SE DOGAĐA IZA NJE: Vidite onaj konvoj? Ona nije…

Plesačica koja je snimala svoju trening ispred parlamenta u Mjanmaru postala je senzacija na društvenim mrežama nakon što je slučajno uhvatila prve trenutke dramatičnog vojnog puča.

Podsjetimo, u ponedjeljak ujutro vojska Mjanmara privela je šeficu vlade Aung San Suu Kyi i druge članove vladajuće stranke prije proglašenja izvanrednog stanja i preuzimanja vlasti.

Na nevjerojatnoj snimci Khing Hnin Wai nastavila je vježbati uz veselu glazbu, dok se u pozadini konvoj vozila približava sigurnosnoj kontrolnoj točci u glavnom gradu Naypydawu. Instruktorica aerobika očito nije bila svjesna što se iza nje događa.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021