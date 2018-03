SMRŠAVILA 50 KG, A ONDA JU JE OSTAVIO DEČKO: Takav razlog može imati samo pravi psihopat

Christine Carter iz Dallasa (SAD) ima 28 godina i predivne je atletske građe. No, to nije bilo uvijek tako. Nedavno je imala preko 120 kilograma i bila je jako nezadovoljna svojim tijelom i zdravljem.

Zbog pretilosti je imala brojnih zdravstvenih problema, zbog čega je stalno bila na lijekovima. Odjeću koju je voljela već davno je prerasla pa je odlučila uzeti stvar u svoje ruke i smršavjeti.

Christine je prvo promijenila način prehrane i počela se više kretati, što je polučilo prve rezultate:



No, jedna osoba u cijeloj toj priči tvrdila je da si radi štetu i da bi trebala jesti više ugljikohidrata i vratiti se na svoju ‘zdravu’ težinu. To je bio njezin dečko. On je htio da ne bude privlačna kako je drugi muškarci ne bi željeli. Htio je da Christine misli kako je on jedini muškarac na svijetu koji bi je voli.

Dečko se na kraju nije više mogao nositi s njezinom ljepotom i svojom ljubomorom pa je prekinuo, a Christine je izgubila 50 kilograma, uklonila višak kože koji joj je ostao i pretvorila se u zdravu ljepoticu sportske građe.