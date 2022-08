Ljepuškasta Clare gotovo svakodnevno dobiva eksplicitne fotografije od muškaraca. No, kako je slijepa, Clare se oslanja na svoj telefon koji joj opisuje što se nalazi na slici.

Stoga je takav jedan telefonski opis fotke penisa bio glavni razlog zbog kojeg je Clare odlučila snimiti TikTok video i sve u njemu objasniti svojim pratiteljima.

Mobitel joj opisuje što se nalazi na fotki

Ovu simpatičnu djevojku je toliko nasmijao opis jedne fotografije penisa da ga je morala podijeliti na TikToku.

"Slijepa sam i momci mi šalju puno slika intimnog područja - možda oni ne vjeruju da sam slijepa", započela je.

"Oslanjam se na čitač zaslona da mi opisuje moj telefon, a on također govori što se nalazi na slikama koje dobijem. Upravo sam primila sliku i moram je podijeliti s vama. Ovo mi je opisao moj čitač zaslona", rekla je.

Zatim je pritisnula play na svom telefonu, a glas je rekao: "Jedno lice, vjerojatno gljiva koja raste u zemlji." Claire nije mogla suspregnuti smijeh dok se hihotala.

I ljudi u odjeljku za komentare bili su jednako zabavljeni, a jedan je napisao: "O moj Bože - morate napraviti seriju ovih", "Zašto ste mi poslali sliku gljive?", dodao je drugi.

"Oh, to je nevjerojatno. tvoj čitač zaslona je divljak", komentirao je treći. "Tip je upravo postao urnebes. Sad će se svi pitati je li to njihova slika", pisali su joj fanovi te dodali: "Vrlo je pogrešno da itko šalje takve slike, ali ne mogu se prestati smijati gljivi."