Samo 1 posto njih uspjelo je ovdje pronaći medvjeda: Ako ga vi vidite, imate oči sokolove

Detektivski izazovi u posljednje su vrijeme pravi hit na društvenim mrežama jer privlače tisuće znatiželjnih pogleda i komentara. Posebno su popularne zagonetke koje uključuju potragu za životinjama vješto skrivenima u okolišu - bilo da je riječ o mački zamaskiranoj među jastucima na kauču, psu skrivenom iza ormara ili sovama koje se stapaju s krošnjama drveća.

Ove optičke iluzije, koje na prvi pogled izgledaju kao obične fotografije kućnih prostora, dvorišta ili prirode, u trenu se pretvaraju u pravi test opažanja i strpljenja.

Korisnici s društvenih mreža s oduševljenjem dijele vlastite pokušaje da "uhvate" skrivene životinje, dok se natječu tko će ih brže pronaći.

Jedna takva vizualna zagonetka izazvala je pravu buru na Redditu, gdje je okupila mnogo znatiželjnika koji su pokušavali riješiti neobičan izazov.

Korisnik je objavio naizgled običnu fotografiju bujnog zelenog grmlja, ali uz intrigantnu napomenu - negdje unutra skriva se medvjed.

'Ovo je nemoguće pronaći'

Ova nevjerojatna iluzija potpuno je zbunila mnoge korisnike društvene mreže. Mnogi su satima zurili u sliku, uvjereni da je riječ o šali ili montaži jer, kako su tvrdili, pronaći medvjeda u toj šumi zelenila činilo se gotovo nemogućim.

No, upornost se isplatila. Nekolicina pronicljivih promatrača, nakon pažljivog analiziranja, ipak je uspjela uočiti siluetu skrivene životinje.

Svoje otkriće nesebično su podijelili s ostalima, kako bi pomogli cijeloj zajednici da napokon razotkrije ovu vizualnu zagonetku.

"Ne vidim ništa", "Mislim da medvjed drži kameru", "Ne mogu pronaći ništa", "Može li netko uslikati i pokazati gdje je? Još uvijek ne mogu pronaći", "Ne bih ga uspio pronaći bez komentara", "Što više gledam ovo, to više shvaćam da ne bih preživio napad medvjeda zbog toga koliko sam slijep", "Može li netko, molim vas, to zaokružiti velikim crvenim krugom ili strelicom. Ne mogu ga vidjeti", "O da, jasno se vidi njuška", "Ne mogu to vidjeti, čak ni nakon što mi je više ljudi to istaknulo. Bio bih mrtav", "Potraga za ovim bila je nepodnošljiva", pisali su.

Gdje se skriva?

U središtu fotografije, unutar najveće rupe u gustome grmlju, jedva primjetno izranja medvjeđa njuška i par ušiju. Ono što dodatno otežava pronalazak jest činjenica da je glava medvjeda nagnuta prema tlu, zbog čega se njegova silueta gotovo potpuno stapa s okolinom.

Upravo taj neobičan položaj, uz savršeno kamuflirani uzorak krzna, zavarava i najpažljivije promatrače te čine ovu zagonetku jednom od najzahtjevnijih koje su se pojavile na Redditu.