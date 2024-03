Gospođa koju su rolete dućana "ponijele u visine" našalila se da će se odsad morati nositi sa slavom nakon što je snimka s nadzorne kamere postala viralna.

Anne Hughes, 72-godišnja čistačica u trgovini u Južnom Walesu, naslonila se na rolete ispred ulaza i završila u zraku kada je vlasnik iznutra počeo otvarati radnju. Trgovina je podijelila isječak na TikToku, gdje je viđen 1,9 milijuna puta.

Anne Hughes umirovila se prije sedam godina, ali je od tada radila u trgovini. "Nažalost, vlasnik me isprva nije mogao čuti kako galamim kada sam shvatila da sam uhvaćena", rekla je za BBC.

“Dovikivala sam njegovo ime, a on je izašao i uspio me primiti u naručje. Bilo me silno strah da ću pasti, pa sam mu napominjala da me uhvati za glavu", rekla je Anne.

Njezini unuci i snaha upitali su je zašto je zgrabila kolica za kupovinu dok su je dizali, a na što je odvratila da ni sama još uvijek ne zna zašto joj je to palo na pamet.

Hughes je potom novinarima BBC-ja priznala da je potresena, ali ne i ozlijeđena, te da joj je sada cijela ta nesretna situacija smiješna.

“Morat ću se nositi sa slavom, uvijek biti našminkana", rekla je Anne kad je čula da je snimka njezinog "leta" postala viralna.