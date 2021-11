Britanski par Bonnie i Tommy Slayed odustali su od svojih uredskih poslova kako bi postali seksualni radnici, a tvrde kako im je ta odluka omogućila da nesmetano gledaju kako njihova djeca odrastaju, prenosi Daily Star.

Roditelji snimaju 18+ sadržaj za OnlyFans kada njihovo dvoje djece legne na spavanje. Ta im praksa omogućuje da danju odgajaju svoje mališane, no promjena životnog stila ih je koštala mnogočega.

Bonnie, koja je nekoć radila kao asistentica na sveučilištu, zbog svog je izbora doživjela negativnu reakciju vlastite obitelji. Međutim, zaručnici tvrde da se ne srame rada u industriji seksa.

Djeca bi trebala prihvaćati izbore odraslih

"Mi samo želimo biti tu za našu djecu u njihovim formativnim godinama, a ne dijeliti ih s nekim drugim. To nam daje fleksibilnost da dobro zaradimo, a istovremeno nam omogućuje da budemo fleksibilni u odnosu na djecu. Ne možemo zamisliti da se sada vratimo na stare poslove, radimo pod našim uvjetima i ulažemo trud kako bismo mogli malo više uživati ​​u životu danju", objasnio je Tommy i dodao da ne mari što će njegova djeca jednoga dana saznati što im roditelji rade.

"Ljudi kažu da roditelji trebaju biti primjer svojoj djeci, ali mi mislimo da će naša djeca biti odgajana tako da prihvaćaju ono što svatko želi raditi u životu", kazao je par.

Reakcije obitelji

Bonnie i Tommy upoznali su se preko aplikacije Plenty of Fish 2015. godine. Samo šest mjeseci kasnije uselili su se zajedno i od tada su nerazdvojni. S objavljivanjem sadržaja na OnlyFansu započeli su 2020. godine, nakon nagovora prijatelja. Par sada zarađuje do 6000 funti mjesečno.

Ne snimaju svakoga dana jer su im djeca jako mala, a kada porastu, ići će njegovim roditeljima na čuvanje pa će roditelji biti produktivniji.

Tommyjeva obitelj nije bila pretjerano uznemirena kada je saznala čime se bavi, dok je obitelj njegove partnerice bila jako uznemirena. Nisu joj dali podršku pa trenutno uopće ne razgovaraju s njima.

Ne srame se svog posla

OnlyFans opisuju kao "moralnu pornografiju" u kojoj publika financijski podržava kreatore sadržaja.

"Ono što radimo nije protuzakonito i ne postoje ograničenja. Samo zato što je to tabu tema, ne znači da bi ljudi trebali biti diskriminirani. Ne sramimo se. Zalažemo se za seksualnu slobodu i ako to ljudi žele, onda je to super", izjavio je Tommy.

Njihov trenutni cilj je zaraditi dovoljno novca za uzdržavanje djece, kako se više nikad ne bi morali vraćati tradicionalnijim poslovima.