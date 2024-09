Retriver skočio u more i zaplivao za morskim psom, uzalud su za njim vikali 'stani, stani'

Riba ribi grize rep? Ne, ovo je priča u kojoj je pas psini grizao rep i koja je, srećom, završila bez pobjednika.

Zabilježena je neki dan u španjolskoj Deniji, do ovog trenutka je na TikToku skupila deset milijuna pregleda, a korisnicima te društvene mreže je prenijela trenutak kada je jedan radoznali zlatni retriver skočio u more nakon što je ugledao morskog psa.

Uzalud su to malo njuškalo dozvali s obale, vikali mu da se vrati, naprosto je morao otići provjeriti tko to pliva ispred njegove njuške. No, na radost vlasnika povukao se jednom nakon što je morsku neman potegnuo za peraju.

Nažalost, priča je svejedno završila tragično po morskog psa jer je u ponedjeljak pronađen mrtav na obali.

Presudila mu je druga životinja, sabljarka, koja ga je triput probola.

Lokalni stručnjaci su naveli da je u pitanju bio mlad morski pas, dugačak dva metra, ali nisu precizirali kojoj je podvrsti pripadao.

"Od 2016. do danas znamo za nekoliko slučajeva morskih pasa koji su zadobili slične ozljede te je to navelo biologe i veterinare da prouče interakciju između ovih vrsta", rečeno je u priopćenju stručnjaka iz agencije naziva Oceanogràfica.

