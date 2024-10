Rad od doma postao je tema rasprave zbog ove fotografije: 'Ovo je novo normalno'

Brojni kupači na Balmoral plaži u sjevernom dijelu Sydneyja nisu mogli odoljeti ugodnom vremenu pa su odlučili uživati u moru i sunčanom danu. No, jedan trenutak s te plaže izazvao je veliku raspravu na društvenim mrežama: snimka dviju djevojaka koje, umjesto da se kupaju, sjede s računalima u krilu i tipkaju.

Nije jasno jesu li djevojke zaista radile ili su jednostavno uživale na suncu uz film ili neki drugi sadržaj. Korisnici na društvenim mrežama imali su podijeljena mišljenja o spomenutom prizoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: TikTok

"Vrijeme je da odrastete i odete u ured," jedan je od oštrijih komentara, dok su drugi istaknuli: "Rade od doma, ovo je novo normalno."

Jedan od komentatora je priznao i da njegov poslodavac nikada ne bi dopustio ovako nešto, nego bi ga pošteno "kaznio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, nisu svi bili protiv djevojaka.

"Tko kaže da rade? Možda uče za fakultet", spomenuo je jedan korisnik društvenih mreža.

Lauren Yehezkel, vlasnica coaching tvrtke koja je podijelila snimku, komentirala je sveprisutnost rada s nekonvencionalnih lokacija.

"Danas sve više ljudi radi u pubovima ili na plaži. To je postalo novo normalno. Nisam to viđala sve do ove godine, ali sve je više ljudi koji to rade", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Raspitali smo se je li kraj radu od kuće. Šefovi zovu ljude: 'Vratite se u urede!'

Tekst se nastavlja ispod oglasa