Neimenovani 50-godišnji Rus od srijede je siromašniji za otprilike tisuću eura jer se u zrakoplovu našalio na način na koji to nipošto nije smio.

Naime, nakon što su se u studenome putnici iz Uhte ukrcali za let prema Moskvi, odnosno nakon što ga junaka ove priče stjuardesa zamolila da sjedne na svoje mjesto kako ne bi došlo do odgode polijetanja, pijani "biserko" joj je odvratio da će svejedno doći do kašnjenja jer je - terorist!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je to izgovorio, ipak je poslušao stjuardesu i zaspao na svom mjestu, ali je snom pravednika drijemao samo do dolaska policije jer je kapetan za svaki slučaj o incidentu obavijestio vlasti.

Osiguranje je potom pregledalo i njega i zrakoplov kako bi se uvjerilo da nema eksplozivnih naprava, a nakon što je utvrđeno da se muškarac samo na glup način našalio, zrakoplov je poletio prema glavnom gradu Rusije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarac je u potpunosti prihvatio i priznao krivnju, a sud ga je u srijedu osudio na novčanu kaznu od 100 tisuća rubalja, odnosno 986 eura.