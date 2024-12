Ona je otimačica muževa, a živi život kraljice: Plaćaju joj što god poželi, ovo je njezina tajna

Britanci je nazivaju svakako. Od najpoznatije ljubavnice pa sve do kradljivice muževa, a sve zato što Gweneth Lee (55) već godinama živi od veza s oženjenim muškarcima. Ova profesionalna ljubavnica specijalizirala se za upoznavanje partnera putem internetskih stranica za afere, a nedavno je u intervjuu za The Mirror otkrila kako joj stariji muškarci više nisu toliko zanimljivi te se želi zabavljati s mlađim muškarcima.

"Uvijek sam bila s muškarcima starijima od sebe, ali su oni postali prestari za mene", ispričala je Gweneth, dodajući kako su je stariji partneri počeli zamarati. Tijekom svoje karijere, Gweneth je primala luksuzne darove poput automobila i egzotičnih putovanja, no sada joj to više nije prioritet.

Mlađe je slađe...

"Ne treba mi netko tko će mi kupiti kuću ili darovati skupe stvari. Sada želim mlađe muškarce, one s fit tijelom, tetovažama i bradom, koji mi mogu pružiti nova iskustva", objasnila je, a prijelomni trenutak dogodio se kada je upoznala 39-godišnjeg muškarca: "Javio mi se preko društvenih mreža, pozvao na ručak, a to se pretvorilo u noć u luksuznom hotelu. Nije bilo darova ni očekivanja, samo dobra hrana, razgovor i nevjerojatno iskustvo. Oni ne primjećuju moje godine ni bore, već cijene moje iskustvo. To nisam doživjela sa starijima."

Foto: Profimedia

No, tanka je granica između ljubavnice i žene pa je tako profesionalna otimačica muževa otkrila svoju tajnu, ali i da joj za ovogodišnji Božić ne trebaju pokloni:

"Nikad se ne približim previše muškarcu. Ne želim zauzeti mjesto žene, ljubavnica ima drugu ulogu. Ne želim postati komplikacija za njih. Život ljubavnice je za mene život zabave. Ne želim poklone, već druženja s mlađim muškarcima. Bit ću njihova gospođa Claus, a neka najbolji vilenjak pobijedi."

