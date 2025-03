Privedenu studenticu oslobodili su iz pritvora, ali od udvarača ne mogu: Njezine fotke hit su u gradu

Lily Stewart, 20-godišnja studentica sa Sveučilišta Georgia u Athensu, prometnula se u internetsku senzaciju otkako je 8. ožujka uhićena zbog prebrze vožnje.

Članicu sestrinstva Alpha Chi proslavila je fotografija koju je objavila okružna policija neposredno nakon privođenja, pa joj sada "pola svijeta" pregledava profile na društvenim mrežama i šalje poruke ispunjene udvaračkim notama.

Tako su se pojedini ponudili platiti kaznu od tisuću dolara umjesto nje, a u međuvremenu je dobila i zgodan nadimak Little-Miss-Perfect (Mala gospođica Savršenić) zbog besprijekornog izgleda i neodoljivog osmijeha.

Fotografija Lily Stewart koju je objavio šerifov ured okruga Morgan

Foto: Šerifov ured okruga Morgan

Također, u međuvremenu je za NY Post prepričala kako je došlo do toga da su je vezali lisicama te priznala da je bila kriva: uhićena je zbog prebrze vožnje samo koju minutu nakon što je dobila kaznu za - prebrzu vožnju!

"Zaputila sam se na rođendansku zabavu kada je policajac primijetio da prebrzo vozim na seoskoj cesti. Kretala sam se brzinom od 120 kilometara na sat tamo gdje sam smjela ići maksimalnom brzinom od 88.

Bio je silno ljubazan prema meni, baš kao i ja prema njemu, međutim kada mi je napisao u kaznu i nakon što sam se vratila u vozilo, ispostavilo se da sam ponovno slučajno počela prebrzo juriti.

Tada me uhitio, lisicama mi vezao ruke i smjestio me na stražnje sjedalo svog automobila", prepričala je Stewart kako je došlo do toga da je osvanula na šerifovim stranicama poput neke okorjele kriminalke.

Što se nenadane slave na društvenim mrežama tiče, novinaru NY Timesa je kazala da je komentari uglavnom nasmijavaju, pa i bez obzira na to što su neki otišli toliko daleko i proglasili je budućom misicom ako se ikad odluči prijaviti na natjecanje.

