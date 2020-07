PRINCESS OZANA PONOVNO NA YOUTUBEU: ‘Zbog tikvica sam prošla pakao, a bila sam samo dijete’

Prije 12 godina mnogima su glavni izvor zabave bili njezini videi pohanja tikvica i spremanja sendviča za školu, a Ozana dosad nije ispričala svoju stranu priče

Ozana Pevec Marić (23) proslavila se sa samo 11 godina kao ‘Princess Ozana’, kada su njeni kulinarski tutorijali zabavili cijelu regiju.

U međuvremenu je YouTube kanal obrisala, odrasla, udala se i rodila sina Leona, da bi nedavno ponovno pokrenula kanal na YouTubeu u kojem je po prvi put objasnila svoju stranu priče koja nije nimalo bezazlena.

SJEĆATE LI SE NJE? Princess Ozana nekad je pohala tikvice i pravila sendviče, a sada pokazuje seksi tijelo na Instagramu

“Pozdrav svima! Mislim da sam sve objasnila u videu i iskreno se veselim povratku nakon dugih 12 godina. Sad sam konačno spremna krenuti dalje i ovaj put nastaviti bez obzira na sve. Na ovaj način ćete barem pisati aktualne stvari o meni, a ne nagađati na temelju nečega od prije više od desetljeća. Ugodan Vam dan želim i uživajte, barem sada imate u čemu. Vidimo se uskoro”, napisala je 23-godišnja Ozana u opisu videa.

‘Nikome nisam ništa napravila’

Priznala je da se nosila s nevjerojatnom količinom cyberbullyinga zbog nevinih, dječjih videa.

“Svi znate tko sam, svi ste pričali o meni, pisali komentare o meni. Sad sam ovdje da stanem na kraj nekim stvarima jer je prošlo 12 godina. U 12 godina sam pročitala jako puno stvari o sebi tako da sam tu da kažem ono što je istina. Snimila sam videe na nagovor sebi bliske osobe. Kada su se objavili, nisam očekivala da će to itko vidjeti osim obitelji i prijatelja. Na kraju je došlo do toga da je to vidjela cijela Hrvatska i cijeli Balkan”, rekla je.

“Zbog tih videa sam prošla pakao, maltretiralo me se i omalovažavalo. Ne znam zašto, nisam nikome ništa napravila. Nagledala sam se i naslušala svega, nisam to očekivala. Bila sam dijete koje je čitalo jako ružne poruke, od toga da ne zaslužujem život, do toga da mi se vrijeđa obitelj. To nije u redu, to nije nešto što bi dijete trebalo čitati. Da nisam imala toliko ljudi oko sebe koji su me podupirali, da nisam bila toliko snažna iznutra, sve bi moglo puno gore završiti, a samo zbog tuđe zlobe”, zaključila je Ozana.

Otkrila je da više ne čita komentare i da se ne obazire na uvrede. Iako je zbog YouTubea proživjela traumatično razdoblje, tvrdi da joj je nedostajalo snimanje, a sada će, kako kaže, teme birati pametnije.