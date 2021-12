ČESTITAMO! / Prevalio je 800 kilometara kako bi ljubav svog života zaprosio na Adventu u Zagrebu: 'Bolji ugođaj nisam mogao ni zamisliti'

Put od 800 kilometara i trodnevni posjet Zagrebu nije bio problem za 25-godišnjeg Leonarda Martinovića iz Stuttgarta, koji je prema glavnom gradu krenuo samo s jednim ciljem - da zaprosi svoju djevojku Lauru Primorac. Ona je, pak, s njim krenula prema Hrvatskoj uvjerena kako u Lijepu našu idu iz sasvim drugog razloga, da zajedno dožive Advent u Zagrebu. "Iako smo oboje rođeni, živimo i radimo u Njemačkoj, jako smo emotivno vezani uz Hrvatsku", rekao je za agenciju Pixsell Leonard te dodao kako nije mogao ni zamisliti bolji ugođaj i grad za prosidbu. Laura, oduševljena atmosferom i Adventom u Zagrebu, otkrila je kako prosidbu nije očekivala. "Kada smo prilazili paviljonu na Zrinjevcu, primijetila sam neko cvijeće, balone i svijeće, ali mi na kraj pameti nije bilo da je to za mene. Nisam ni pomislila da će me zaprositi, u Zagrebu, na Adventu, to je bilo stvarno iznenađenje", rekla je radosna Laura i ponosno pokazala zaručnički prsten.