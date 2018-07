PRETUKLI GA ČLANOVI OBITELJI UMRLOG: Prorok uhićen nakon neuspjelog pokušaja oživljavanja mrtvaca

Etiopljanin koji je tvrdio da je prorok uhićen je pošto mu nije uspjelo oživjeti mrtvaca, zbog čega je najprije navukao gnjev obitelji, a potom završio u zatvoru, piše u subotu BBC.

Legao na mrtvaca

Getayawkal Ayele je tijelo Belaya Biftua pred svjedocima pokušavao oživjeti ležeći na njemu i uzvikujući “Belay, probudi se!”. No njegova se metoda pokazala neuspješnom pa su ga gnjevni članovi obitelji fizički napali. Na njegovu sreću, netko je pozvao policiju koja ga je spasila. No to nije značilo i kraj Getaywkalovih nevolja.

S obzirom na to da se u skladu s etiopskim zakonom oskvrnuće tijela preminulog smatra zločinom, zapovjednik lokalne policije za BBC je kazao da je Ayele, po zanimanju zdravstveni radnik, trenutačno u pritvoru.

Incident je zabilježen kamerama pa se snimka vrlo brzo proširila društvenim mrežama.

Stanovnici maloga etiopskog mjesta Galileje u regiji Oromija, kazali su da se Getayawkal ožalošćenoj obitelji predstavio kao Lazar kojega je, prema Novome zavjetu, oživio Isus. Obitelj je pristala ekshumirati Belayevo truplo, no nakon neuspjelih pokušaja oživljavanja nekoliko članova obitelji onesvijestilo se, a preostali članovi su se razgnjevili i gotovo pretukli Getayawkala.