Zaglavljena u kolotečini posla, večeri pred TV-om, monotonog seksa i dosade, Dana Humphrey hrabro je odlučila napraviti promjenu.

Nakon što je 2015. prekinula s dugogodišnjim dečkom Adilom, 39-godišnjakinja se odlučila fokusirati na sebe i prijavila se na radionicu iscjeljivanja.

Tamo je upoznala Jessie, liječnicu opće prakse koja je u tim krugovima bila poznata po nadimku "Doktor", koja je Danu uvela u potpuno novi, oslobađajući svijet seksualnih zabava, orgija sa strancima i poliamornog načina života.

'Seks mi je bio dobar, ali prosječan i predvidljiv'

Dana, profesorica marketinga na fakultetu iz New Yorka, kaže: “Uvijek sam bila monogamna osoba. “Kad gledam unatrag, moj seksualni život je uvijek bio prilično dobar, ali predvidljiv i vrlo prosječan.

Onda se moj svijet promijenio kada sam upoznala Jessie koja me uvela u novi način života koji je otvorio toliko vrata i novih emocija. Volim poliamorni stil života.”

Dana je imala četiri dugogodišnja dečka prije nego što je upoznala Jessie.

Bivšeg Adila upoznala je u baru i ispričala kako su se rijetko seksali osim u misionarskom položaju jer nije bio otvoren za prijedloge kako to malo začiniti.

Nakon prekida, Dana je od stresa razvila čir na želucu, a ona je istraživala različite načine liječenja koji nisu bili tako konvencionalni, uključujući meditaciju.

Upisala tečaj iscjeljivanja i upoznala Doktoricu

Upisala se na dvodnevni tečaj iscjeljivanja - i tada je susrela Jessie.

“U trenutku kada je ušla u sobu, pomisla sam – tko je to?” prisjeća se Dana.

“Imala je takvu prisutnost i bila je tako dotjerana. Odvezla me na grupnu večeru nakon masaže", opisuje.

“Sprijateljile smo se i provodile puno vremena zajedno. Uživala sam biti u blizini Jessie – imala je toliko života u sebi, bila je nevjerojatno otvorenog uma i to je bilo nešto što nikad nisam iskusila.”

Jessie je upoznala Danu s "The Lifestyle" - izrazom kojeg koristi svjetska zajednica parova i samaca koji se sastaju kako bi se redovito seksali sa strancima.

Silno sam ju htjela impresionirati

Lifestyle se smatra radionicom alternativnog zdravlja i Dana je bila zaintrigirana.

“Jessie mi je rekla da je spavala s više od 100 ljudi na tim posebnim događajima. Samo sam pomislila, o moj Bože, kako bi itko to mogao učiniti?", prisjeća se Dana.

“Imala je malu crnu knjižicu partnera s kojima se susrela i pitala me da odem na jednu od seksualnih zabava u klubu pod nazivom Decadence u New Yorku gdje bismo se na kraju seksale s drugim muškarcima, a zatim se zajedno poigrale", govori o prvim iskustvima.

“Sjećam se da sam silno htjela impresionirati Jessie, pa sam pristala. Prvi put kada smo išli na zabavu, ona je ušla u sobu za zalogaje, a ja sam ušla ravno u sobu za igru, gdje sam tražila muškarca koji me privlačio i počela sam ga zadovoljavati, bez suvišnog čavrljanja", opisuje.

'Odmah sam krenula zadovoljavati frajera'

“Bilo je tako lako i jako zabavno. Svi su tamo već bili goli pa ste odmah mogli vidjeti kako izgledaju njihova tijela. Taj seks tada, to mi je bio jedan od najboljih u životu, uz višestruke orgazme.", kaže.

“Zaljubila sam se u The Lifestyle – bilo je zabavno, provokativno i buntovno.

“Jessie je jednom rekla da sam izgledala kao riba koja je ponovo u vodi, i upravo sam se tako osjećala.”

Kad je vlasnik Decadencea preminuo, klub je ugašen, pa su Dana i Jessie posjećivale seks-tulume u hotelima.

Od hotelskih orgija do kućnih zabava

Dogovarali su i tjedne seksualne zabave u svojim kućama na kojima bi se zabavljale s više ljubavnika, a zatim međusobno.



Zabavljale su se dvije godine. Tijekom zajedničkog vremena prisustvovali su nevjerojatnim seksualnim orgijama u hotelima u New Yorku i New Jerseyju. Ponekad su se iznajmljivali cijeli katovi.

Biti poliamoran – čin višestrukih veza uz pristanak svih koji sudjeluju – postao je radostan i ispunjen način života za Danu.

Mogle smo birati frajere

“Često je bilo mnogo više muškaraca nego žena, tako da smo imali puno muškaraca na izbor”, kaže Dana.

“Bilo je vrlo oslobađajuće i ti dečki su točno znali što trebaju činiti kako bi zadovoljili nas djevojke.

“Doživljavanje više orgazama u jednoj noći bilo je jako dobro za mene. Koža mi je blistala, imala sam puno energije, spavala sam bolje nego ikad prije i općenito sam cijelo vrijeme bila jako dobro raspoložena.", kaže.

'Raslo mi je samopouzdanje'

“Uvijek sam bila serijski monogamist, ali sada sam iskusila mnogo različitih ljubavnika u sigurnom okruženju. Moje samopouzdanje je raslo i brzo sam shvatila da sam biseksualna.”, kaže.



Dana i Jessie hodale su dvije godine, ali su se rastale u siječnju 2018.

Sada slobodna, Dana traži partnera - muškarca ili ženu - koji podržava poliamorni način života koji toliko voli.

Koristi aplikacije za sastanke, a napisala je knjigu koja se temelji na njezinim seksualnim iskustvima pod nazivom Neka sva bića budu nahranjena.

Mnogi njezini prijatelji i obitelj nisu znali za njezine seksualne sklonosti sve dok njezina knjiga nije objavljena, a doživjela je različite reakcije.

'Sve manje me uzrujavaju osude'

Ona kaže: “Rekla sam roditeljima da nikad ne čitaju moju knjigu. Nisam sigurna da bi se mogli nositi s tim! Imala sam nekoliko djevojaka koje su izrazile zabrinutost zbog mog načina života", kaže. No to ju nije previše pogodilo.

“Mislim da sam, nakon što sam prihvatila poliamornost, postala puno manje zabrinuta oko osuda okoline. Uistinu sam zadovoljan svojim odabirom i volim životno putovanje na kojem sam. Toliko sam zahvalna što mogu uživati u seksualnoj slobodi", kaže.

“Voljela bih da ljudi uče od mene. Zašto se ograničavati na jednog seksualnog partnera u trenutku kada ima toliko još boljih izbora?

Znam da je poliamorni stil života nešto što mnogi ljudi ne mogu razumjeti jer nije konvencionalan, ali poručujem: probaj sve što te čini sretnim – tako mi je drago što ja jesam.”, zaključuje.