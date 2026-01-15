Povjerovala je da je u vezi s Bradom Pittom i provela Badnjak čekajući ga ispred zračne luke

Neimenovana Brazilka iz São Valentima provela je dio Badnjaka usamljena u automobilu uvjerena da će svaki čas strastveno poljubiti Brada Pitta.

Potvrdila je to i snimka policajaca, koji su u došli provjeriti zašto čami u vozilu u blizini male zračne luke u gradu Erechimu, u vrijeme kada uopće nije bilo dolaznih letova.

"Prošla su dva mjeseca otkako smo započeli online vezu i pao je dogovor da danas dođem po njega. Plan je da se vjenčamo i nastavimo živjeti ovdje u Erechimu", kazala je zbunjenim policajcima ta ljubavi gladna žena, pa potom prepričala gdje je i kako upoznala slavnog glumca.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ma sigurna sam da sam razgovarala s Bradom Pittom jer sam s njim nekoliko puta kontaktirala putem videopoziva", rekla je u nastavku razgovora s policajcima, koji su je potom upozorili na rizik od otmice i savjetovali je da ipak podnese policijsku prijavu.

Kako je to potvrdio brazilski CNN, u postaju je narednih dana doista i došla, ali je tamo promijenila ploču i kazala da je incident samo bio šala te da joj je želja bila zabaviti 12-godišnjeg sina.

"Zanijekala je da je bila žrtva zločina i da je pretrpjela bilo kakav financijski gubitak, izjavio je šef tamošnje policije Germano Alves.