POSLALA JOJ FOTKU KOJU JE TREBAO DOBITI MUŽ: No zbog optičke iluzije, zakopala se još dublje…

Svima nam se znalo dogoditi da pošaljemo poruku i istog trena shvatimo da smo je poslali pogrešnoj osobi. No ova žena nije ni shvatila što je napravila.

Jedna žena nemalo se iznenadila kada je dobila poruku od prijateljice.

“Joj, sori, to je za Barryja” odgovorila je žena koja je fotografiju htjela poslati suprugu.

“Bolje ti je da to nisi ti inače ovo ide na Facebook”, piše šokirana prijateljica i odmah dodaje:

“Nemaš ti drvenu zahodsku dasku”.

Zbunjena pošiljateljica i dalje ne shvaća u čemu je točno problem,

“Naravno da sam to ja, koji ku***, nema nikakve drvene zahodske daske”.

“Bolje ti je da to nije to, ili inače ide na Fejs”, ponavlja prijateljica.

“To je kadica, glupačo”, nastavlja pošiljateljica.

“Kakva kadica”, zbunjena je prijateljica.

“Kadica ili lavor u kojem pereš posuđe i sl.”, objašnjava pošiljateljica.

Prijateljica: “Na tome sjediš?”

Konačno riješili nesporazum

Pošiljateljica: “Sjedim na kauču s nogama u lavoru”.

“Hahahahaa”.

“A što si ti mislila da je to?”

“Tvoja čuča”.