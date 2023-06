Slovački mediji prenijeli su nedavno priču o jednoj posve neobičnoj talačkoj krizi. Naime, nadomak grada Komarna stotine labudova zaposjelo je polja maka i ne mrdaju. Dapače, toliko su ošamućeni da ne mogu odletjeti čak ni kada bi to htjeli.

Uzgajivači su izluđeni, ne mogu s njima na kraj i, slikovito rečeno, mogu im samo mahati budući da su labudovi u toj državi zakonom zaštićeni.

U polja su stigli u veljači, ali razlog tada nije bio sam mak, već jezero koje se stvorilo uslijed obilnih kiša.

"Dolazili su postupno. Ovdje smo ih izbrojali preko dvije stotine", pojasnio je za jednu slovačku televizijsku postaju uzgajivač maka Bálint Pém.

Ptice inače modri i crveni mak grizu iz korijena, postaju o tome ovisne, a zabilježeni su i smrtni slučajevi.

"Ako izuzmemo sjeme, biljka maka je otrovna. Labudovi to ne prepoznaju i time sebi štete", dodao je taj uzgajivač.

U četiri mjeseca labudovi su se "nazobali" makova u iznosu od deset tisuća eura, a golem problem je i to što uzgajivaču nitko neće nadoknaditi štetu.

"Štete uzrokovane ovim zaštićenim životinjama događaju se rijetko u Slovačkoj, stoga labudovi ne pripadaju popisu životinja za koje država plaća odštetu", objasnio je Tomáš Ferenčák, glasnogovornik Odjela za okoliš.

Zakonska zaštita također znači da uzgajivač ne može učiniti baš ništa s labudovima. One koje su u lošem stanju ljudi odvoze u stanice na detoksikaciju, ali kapacitet nije dovoljan za sve.

"Uzgajivač bi trebao podnijeti zahtjev za izuzećem za plašenje zaštićene životinje za sljedeću sezonu. One labudove koji se trenutačno tamo nalaze smije plašiti samo rukama i to je otprilike to", pojasnio je Ján Kalavský iz Državnog zavoda za zaštitu prirode.

PRILOG SLOVAČKE TELEVIZIJSKE POSTAJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE