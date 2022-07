Neimenovana djevojka pošteno je istukla drznika koji joj je 27. lipnja u središtu Livorna pokušao oteti torbicu. Snimka incidenta u međuvremenu je obišla brojne talijanske portale, ali i na koji dan stvorila konfuziju jer se u međuvremenu pojavila netočna verzija priče koja je govorila da je u pitanju bila svađa para u romantičnoj vezi.

Da je u pitanju bila samoobrana, potvrdila je i junakinja, čiju je izjavio prenio portal L'Osservatore.

"Bila sam žrtva pljačke. Novinari su me zamolili da im dam intervju, ali ne želim više pričati o toj situaciji, od toga raditi sebi reklamu. Imam svoj život, moj cilj je postati profesionalna bodybuilderica, I nemam pojma tko je osoba koja me napala. Znam samo da me ta situacija toliko istraumatizirala da tri dana nisam jela", rekla je.

Na krive informacije o ljubavnoj razmirici koja je okončana tučnjavom reagirao je i njezin pravni zastupnik, koji je od portala Livorno Today tražio da objavi demanti.

U ovom trenutku nije poznato je li policija eventualno uspjela identificirati razbojnika, a zabilježeni dio incidenta mnoge je ražalostio jer je potvrdio da se djevojka morala snalaziti sama.