Penjao se preko pročelja zgrade sve do sedmog kata kako bi se pomirio s curom!

Foto: Društvene Mreže

Lokalni mediji nisu naveli oko čega se par posvađao i je li mu dama otvorila vrata ili poručila da se spusti na isti način kako je i došao

29.9.2025.
8:53
Webcafe.hr
Društvene Mreže
Ako je točno ono što su prenijeli ruski portali, a više ih je objavilo istu informaciju, neki je muškarac iz Sankt Peterburga stvarno napravio korak više (gore) kako bi se pomirio s curom. 

Naime, kao što je to potvrdila i viralna snimka, odlučio se popeti preko pročelja zgrade sve do sedmog kata, gdje je od voljene žene tražio oprost nakon svađe.

Pritom se služio čekićem i lomio pločice, a završni kadrovi zapisa su potvrdili da se uspješno dokopao njezina balkona.

Nažalost, lokalni mediji nisu naveli oko čega se par posvađao i je li mu dama otvorila vrata ili poručila da se spusti na isti način kako je i došao.

"Volim te, zečice moja, volim te. Molim te oprosti mi, molim te", vikao je ispred zgranutih sugrađana zaljubljeni Spider-Man, koji su, kako je to u članku navela Komsomolskaja Pravda, izrazili nadu da će biti prisiljen nadoknaditi materijalnu štetu koju je počinio.  

ZgradaLjubavLjubavna Drama
