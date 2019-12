PATAK NIMFOMAN OSTAO BEZ SPOLOVILA: ‘Naskakivao je na ženke 10 puta dnevno, zaradio je gadnu infekciju’

Veterinari su zato odlučili napraviti jedino logično kako bi patak Dave mogao mirno i ugodno živjeti – odstranili su mu spolovilo

Patak Dave ostao je bez svoje “muškosti” nakon što se ozlijedio uslijed previše seksualnih avantura s “damama”, piše Mirror. Njegov vlasnik Josh Watson tvrdi da se patak pario sa ženkama Dorom, Edith i Fredom i do deset puta na dan.

Zaradio je gadnu infekciju

Posljedica patkova pretjerano visokoga libida bila je da se jadna životinja ozlijedila i zadobila gadnu infekciju. Veterinar mu je propisao antibiotike i naložio njegovu vlasniku svakodnevno pranje Daveova penisa, no, s obzirom na to da je patak i dalje pokušavao uspostaviti seksualne kontakte sa ženkama, to očito nije pomoglo.

Veterinari su zato odlučili napraviti jedino logično kako bi patak Dave mogao mirno i ugodno živjeti – odstranili su mu spolovilo. Nakon zahvata životinja može normalno urinirati jer patkama penis služi isključivo za parenje.

Ženke su bježale od njega

Watson kaže kako se Dave osjeća dobro, premda je, razumljivo, još uvijek uznemiren zbog svega. “Mislim da je on bio nimfoman. Doslovno je imao previsok libido, tako da smatram da ga je to dovelo do problema koji su ga zadesili”, izjavio je vlasnik iz Devona, Velike Britanije.

Objasnio je kako se patke tako ponašaju samo u sezoni parenja, ali njegov se Dave nikad nije mogao smiriti. “U zimskim mjesecima poriv za parenjem trebao bi nestati. Patke tada ne nesu jaja, ali Dave se jednostavno ne prestaje pariti”, dodao je Watson i otkrio da nestašnoga patka njegove ženske družice očigledno vole, ali im njegov nagon ponekad smeta pa jednostavno bježe od njega.