OVAJ ČOVJEK KAŽE DA IMA RJEŠENJE ZA ‘COVIDIOTE BEZ MASKE’: Pomalo drastično, ali takva su vremena

Poduzetni YouTuber Allen Pan odlučio se obračunati s ‘covidiotima’ koji ne nose maske unatoč stalnim upozorenjima stručnjaka. Naime, napravio je pištolj koji ispucava maske, što je nazvao “tipičnim američkim rješenjem američkog problema”.

Podsjetimo, Amerikanci su posljednjih mjeseci na lošem glasu zbog velikog broj tvrdoglavih ‘covidiota’ koji odbijaju nositi maske.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K

— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020