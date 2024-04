Ova bi djevojka uskoro mogla postati autorica najlajkanijeg videa na TikToku

Zove se Leah Halton, dolazi iz Australije, 23 su joj godine, i uskoro bi mogla postati autorica najlajkanijeg videa na TikToku!

Snimila ga je početkom veljače u svom automobilu, zabilježila kako uživa uz pjesmu "Praise Jah In The Moonlight" YG Marleyja, te do ovog trenutka privukla nevjerojatnih 46,7 milijuna lajkova.

Korisnicima te društvene mreže Leah se toliko svidjela da trenutačno ima 8,2 milijuna pratitelja, pa utoliko i ne čudi što po snimci ostvaruje minimalno 10 milijuna pregleda ma što objavila.

Trenutačna vlasnica najlajkanijeg videa na TikToku je Bella Poarch čija je sinkronizacija pjesme Millie B iz kolovoza 2020. zabilježila 65,9 milijuna lajkova, no budući da se video atraktivne Australke praktički tek "zakotrljao", sve govori u prilog tome da će preuzeti titulu kraljice te platforme.

Leah Halton objavila je u četvrtak ujutro novu snimku, zapis koji je u samo pola sata skupio 233 tisuće pregleda!