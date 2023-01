Možda je samo bilo do mraka kino dvorane, možda do radnje u filmu (sve ok, nikome ne sudimo), ali jedan se par neki dan navodno toliko napalio tijekom projekcije "Avatara: Put vode" da je osoblje moralo upaliti svjetla i ispratiti ga iz dvorane.

Nigdje nije navedeno koliko daleko je par otišao pri nedoličnom ponašanju, je li doista bilo seksa, ali je zato svjedokinja tog incidenta u Monterreyju korisnicima TikToka pojasnila da je projekcija prekinuta na zahtjev jedne uzrujane gospođe.

"Gospođa je djelatnicima prijavila da jedan gay par ide predaleko pri iskazivanju strasti, pa je predstava prekinuta sve dok mladići nisu napustili dvoranu", napisala je djevojka imena Casandra i dodala kako su se optuženi ispred osoblja izjasnili kao nedužni.

"Zaposlenici kina mladićima su naposljetku dali nove ulaznice i poručili im da dođu neki drugi dan pogledati film do kraja", dodala je autorica snimke koja je skupila već 15 milijuna pregleda.