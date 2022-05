Optička iluzija koja golica maštu je ponovno objavljena na internetu zbog čega su gledatelji zbunjeni misterijom dodatne boce.

Optička iluzija

Otkvačena snimka prikazuje Patricka DeIvernoisa, koji nosi kilt i narančastu jaknu, nakon šetnje s prijateljima. Zveckaju minijaturnim bočicama burbona kako bi proslavili završetak 2200 milja duge staze Appalachian Trail u SAD-u.

Na prvi pogled se čini da su ispružene tri ruke, ali pogledajte bliže, vide se četiri bočice.

Čitatelji u nedoumici

Slika nije digitalno promijenjena pa su ljudi bili izvan sebe.

Jedan korisnik društvenih mreža je rekao: "Zbunjen sam. Zašto postoje samo 3 ruke, a 4 bočice?" Drugi je dodao: "Moj mozak odbija vjerovati da su 4 osobe na ovoj fotografiji."

Zatim je netko rekao: "Gledam ovu fotografiju pitajući se jesam li slijep ili se ovdje događa nešto više."

Ako gledate oblik preko Patrickovog ramena i pitate se je li to četvrta osoba, to je samo njegov ruksak. Pogledajte ponovno bočice i možda ćete uočiti plavu vunenu rukavicu. Isprva je teško vidjeti jer se gotovo savršeno slaže s Patrickovim kiltom, ali gdje je ruka?

Jedan uznemireni korisnik Twittera je rekao: "Zumirao sam, zurio u te plave prste dobrih 30 sekundi pokušavajući to shvatiti. Više rješenja mi je prošlo kroz glavu. Možda je to dijete ispod šake. Možda netko stoji iza tipa u narančastoj jakni. Onda sam to vidio. Istina svane kada konačno vidite rukav s kamuflažnim uzorkom koji je s lijeve strane fotografije."

Jedan gledatelj se našalio: "Ovo je doslovno prvi put da sam vidio kamuflažu", piše TheSun.