Od sličica do igračaka: Nema djeteta koje ove stvari nije skupljalo i mijenjalo za dupliće

YO-YO- različitih dizajna i boja postali su apsolutni must-have za svako dijete u 90-ima. Ove male, ali impresivne igračke osvojile su srca djece diljem svijeta svojom jednostavnošću i mogućnošću izvođenja raznih trikova. Od osnovnih modela do naprednih, s ležajevima i posebnim oblicima za bolje performanse, yo-yo-i su bili više od obične igračke - bili su statusni simbol i sredstvo za pokazivanje vještina. Djeca su satima vježbala trikove poput "walk the dog" ili "around the world", te se natjecala tko će izvesti najimpresivniji potez.