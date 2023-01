Talijanski reporter Tancredi Palmeri našao se neki dan u neobičnoj situaciji dok je uživo izvještavao o zbivanjima na nogometnom tržištu, a slučaj je htio da mu u kadar upadne jedna Škotkinja, vesela Natasha, koja je inzistirala na tome da cijelom svijetu pokaže svoju tetovažu.

I ne bi tu bilo ništa tako strašno da tetovažu nije smjestila podno grudi, pa je Palmeri rukama cenzurirao što se cenzurirati dalo kako ne bi došlo do prizora neprimjerenih za rane večernje sate.

"Odakle si Natasha? Iz Edinburgha? Oh, Heart of Midlothian!", kazao je pri upoznavanju Palmieri Natashi nesvjestan da će spominjanje njezina kluba dovesti do vađenja grudi iz grudnjaka.

A htjela je Natasha sa svima podijeliti detalj koji kaže da je svojedobno tintom ispisala 5:1 ispod dojke u čast pobjede nad gradskim rivalom Hibernianom u finalu Škotskog kupa 2012. godine.

Njezin dečko - inače navijač Hibsa - nije bio oduševljen podsjećanjem na taj poraz, ali na Natashu se nije naljutio što je otišla mrvicu predaleko ispred očiju javnosti.

Podsjetimo, Tancredi Palmeri istoi je onaj novinar koji je krajem listopada 2022. godine doživio neugodnost u Zagrebu.

Naime, tada je Palmeri zaustavio dvije djevojke na Trgu Bana Josipa Jelačića kako bi ih pitao nekoliko pitanja o utakmici između Dinama i Milana. Na kraju su nepoznate djevojke ispale nekulturne i poprilično bezobrazne.

Novinaru nisu dozvolile da završi pitanje, derale se u mikrofon, a posebno zgražanje kod novinara, ali i kolega mu u studiju, izazvala je djevojka koja je pred kraj videa pljunula pored njega.