"Osim što vježbam u teretani i pazim na prehranu, također vodim računa da se redovito seksam. Dakle, pazim da se poseksam dvaput dnevno jer je to je isto kao da ste proveli sat vremena na traci za trčanje", kazala je Teles i dodala da je došla do izračuna kako tolika količina seksa vodi to gubitka više od 400 kalorija, prenosi portal The Sun.