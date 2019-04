POPUT MUNJE: Zamalo pregazila čivavu dok je vozila u rikverc, u zadnji čas se pojavio neočekivani heroj

Border Koli spasio čivavu da ga ne udari automobil

Na društvenim mrežama proširila se snimka s nadzorne kamere koja zabilježila trenutak kada je Border Collie, tj. graničarski škotski ovčar, spasio čivavu da ga ne pregazi automobil koji se kretao unazad.

Naime, na snimci se vidi kako se Border vani igra s vlasnikom i dva svoja prijatelja psa. U jednom trenutku žena dolazi do automobila, pali automobil i počinje se kretati unazad. Istovremeno je čivava pokušala doći do Bordera, no zbog snijega je bila spora, pa ju je vozačica umalo pregazila. Srećom Border, koji slovi za najpametniju vrstu psa, vidio je što se događa i u brzoj reakciji čivavu sklonio s puta.