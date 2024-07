Walter Messa, djelatnik čistoće iz Buenos Airesa, zaslužio je sve pohvale nakon što je drškom metle izudarao dvojicu razbojnika koji su u subotu pokušali nekom nesretniku oteti automobil.

Massa je drske kradljivce pošteno "iznabadao" nakon što su sjeli u vozilo, a u akciju obrane svog sugrađanina uključio se i nepoznati vozač koji je ubacio u rikverc i krenuo udarati razbojnike svojim automobilom.

Nesvakidašnja snimka brzo je postala viralna na tamošnjim portalima, koji su naveli da je pokušaj krađe uslijedio oko devet sati ujutro u Villi Adelini, gradu smještenom unutar provincije Buenos Aires.

Policijski izvori novinarima su potvrdili da je jedan od kriminalaca u međuvremenu uhićen, dok im je glavni junak priče kazao kako su mu razbojnici zaprijetili da će ga ubiti.

"Isprva sam mislio da gledam tučnjavu između stanara, trebala mi je koja sekunda da shvatim kako čovjeku pokušavaju ukrasti automobil. Jednom nakon što sam napao razbojnike, zaprijetili su mi da će me upucati, no na to sam im odvratio da ću ih oboje pospremiti u crne vreće za tijela", kazao je novinarima otac dvoje djece koji je nekoć radio kao zaštitar.

Messa se nakon incidenta susreo i s gradonačelnikom Ramónom Lanúsom koji mu je zahvalio na herojskoj reakciji.

