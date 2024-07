JEDINSTVENI SHOW / Naučili su vjeverice da skijaju na vodi: Doslovno rade za kikiriki, ali se zbog toga nimalo ne žale

Toni Marie Tedesco i njezin suprug Chuck Best Jr., par s Floride, uspjeli su naučiti čak četiri preslatke vjeverice da skijaju na vodi te su to pretvorili u show s kojim nastupaju diljem SAD-a. Posljednja se veseloj družini pridružila Twiggy, vjeverica koja je, baš poput braće i sestara, spašena nakon što se našla u smrtnoj opasnosti. "Vjeverice ne uzgajamo niti ih otimamo iz prirode. Spašavamo one u nevolji, a nakon što prođu rehabilitaciju, postanu dio obitelji. Izuzetno su razmažene i vrlo dobro zbrinute", kazao je Chuck Best Jr. i tome dodao: "Jednom kad steknete ljubav i povjerenje životinja, lako je s njima raditi! Vjeverice su super pametne", naglasio je.