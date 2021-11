Bodybuilder Yuri Tolochko koji je postao slavan nakon što se oženio za seks lutku otišao je raskošni medeni mjesec sa svojom novom drugom "suprugom", piše Daily Star.

Yuri iz Kazahstana, počastio je svoju novu plastičnu ljubav, Lunu, s tjedan dana boravka u Bugarskoj nakon odgode njihovog posebnog putovanja zbog pandemije. Luna ga je pratila na putovanju koje je prvobitno bilo zbog posla, ali su golupčići ipak imali puno vremena za seks, rekao je Yuri. Ubrzo nakon što je postao poznat završio mu je brak s prvom "suprugom", također plastičnom lutkom, imena Margot koja je nažalost slomljena.

Yuri je rekao: "Pandemija je svima uvelike promijenila planove, tako da sam bio sretan što sam mogao povesti Lunu kada se pojavila prilika da odem u Bugarsku. Bilo je to radno putovanje, ali je bilo i toliko romantično da ga smatram i medenim mjesecom. Ostali smo u glavnom gradu Sofiji oko tjedan dana i bilo je nevjerojatno. Upoznali smo puno ljudi tijekom mog radnog vremena, a također smo izlazili u restorane i koristili hotelsku sobu".

Ispričao je kako je, dok su bili na romantičnoj večeri, konobar ostao šokiran njegovom ženom. Čak su se i drugi gosti zaustavljali da ih slikaju. Yuri tvrdi da su jednostavno bili znatiželjni i tražili su da dodirnu Lunu jer nikad prije nisu vidjeli seks lutku.

Dodao je: "Mnogima se sviđa činjenica da otvoreno govorim o tome što mi se sviđa, što volim, da otvoreno pokazujem svoju seksualnost i fetiše. To inspirira mnoge, a ja sam također inspiriran činjenicom da ljudi to vole i to im pomaže".

Jurij nema vjenčano prstenje jer je povezan s drugom seksualnom lutkom zvanom Lola.