NAJGORA KOLEGICA IKADA: Žena dobila neobičnu poruku u inbox, a onda je tek krenuo pravi bezobrazluk

Šokirana kolegica mislila je da je nesporazum, no postajalo je sve gore

„Hej, čula sam da si napravila tortu za svoj tim kad je bio rođendan kolegi. Meni je rođendan idući tjedan, možeš meni napraviti tortu? To je besplatno. Je l’ da?“, počinje prepisku kolegica. Do sada, možda mislite kako je u pitanju tek nesporazum i osoba s nedostatkom takta, no nastavak dopisivanja rješava sve dileme.

‘Nikad nisam ni razgovarala s nekim od vas?

„Zdravo, da napravila sam tortu za njega jer u našem timu obično skupimo novac za tortu ili se netko javi da ju sam napravi. Jesi li sigurna da želiš da ti radim tortu? Nikad nisam ni razgovarala s ikime iz tvog dijela tvrke i ne znam koliko uopće ima smisla da dođem i dam tortu tebi i tvom timu. Hahaha“, pokušala je objasniti drskoj kolegici nesuđena „slastičarka“.

‘Mislila sam kupit, al’ ti to radiš besplatno’

No slavljenica nije shvatila poruku.

„I ja sam mislila kupiti tortu, ali je besplatno tebe pitati da ju napraviš, pa je l’ ju možeš napraviti, u ponedjeljak u dva ostaviti na mom stolu i ja ću ju podijeliti tako da ti ne bude čudno i ne moraš razgovarati s mojim ljudima“, kaže slavljenica, a onda njen bezobrazluk doseže nove vrhunce. Šalje fotografiju kakvu tortu želi:

„To na vrthu su Ferrero Roche i lindtovi čokoladni tartufi i ostalo – cijenu možeš otpisati kao moj rođendanski dar LOL“, nastavlja.

Nije htjela ‘običan’ kolač

Zatečena kolegica jednostavno odgovara:

„Mogu ti napraviti jednostavan kolač ili kekse“

„Koji k.? Ti se šališ, je l’ da“, odgovara slavljenica. Kolegica shvaća da mora biti izravna.

„Ne; žao mi je ali činjenica da želiš da napravim tu tortu i dostavim je na stol kako bi ti mogla to predstaviti kao svoj doprinos, meni to jednostavno nema smisla. Osim toga, ovaj vikend ću biti zauzeta jer čuvam psa.

Na kraju, krenula s prijetnjama

Mislim da je najbolje da naručiš tortu pa da budeš sigurna da će biti u skladu s tvojim očekivanjima ili što već“

„Misliš da imam novaca za tako nešto? Molim te!. Ti si mi kolegica! Rođendan mi je, hoću tu tortu“, nastavlja kolegica koja sve više zvuči kao razmaženo derište.

„Sori, al’ stvarno ne mogu. Vidimo se sutra“, kategorična je bila kolegica.

No slavljenica je pokazala da je ne samo razmažena nego i podla.

„Od sada nadalje, izbjegavat ću te u uredu, i svima ću reći kakva si stvarno. Čuvaj leđa; kadrovska bi te uskoro mogla pozvati na razgovor“, zaprijetila je pomahnitala slavljenica.