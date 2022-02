Ne znamo jeste li ikad čuli za portorikanskog repera Bad Bunnyja (Zločestog zeku), ali otkako je najavio da kreće na turneju, tisuće obožavatelja pokušava na sve načine doći do ulaznica.

U to je ime jedna 18-godišnja djevojka izašla na ulicu i, po svemu sudeći sasvim ozbiljno, ponudila svoju nevinost onom tko joj omogući da uživo vidi i posluša omiljenog izvođača.

Njezinu ponudu mobitelom je zabilježio neki građanin Guayaquila u Ekvadoru, kojemu je djevojka tijekom kraćega razgovora objasnila da se odlučila na taj potez jer roditelji ne žele udovoljiti njezinu zahtjevu.

"Spremna sam na bilo što, ogromna sam obožavateljica Bad Bunnyja. Želim svoju ulaznicu odmah do pozornice i želim ga potom upoznati", kazala je ta cura i hladno odbrusila da joj je mrsko raditi kako bi si sama priuštila novac za kartu.

"I, da, doista sam djevica. I, ne, smeta me što me snimate. Svejedno mi je, ne sramim se", rekla je svom sugovorniku djevojka i upitala ga želi li on biti taj koji će je razdjevičiti.

Bad Bunny turneju započinje koncertom u Orlandu početkom kolovoza, a u Ekvador će stići sredinom studenog.

---