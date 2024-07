Milovan Dinić iz sela Bovan kod Aleksinca uspješno se oporavlja nakon što ga je 19. lipnja svinja teška 200 kilograma ugrizla u predjelu genitalija, prenose srpski mediji.

Svinja ga je ugrizla za nogu i međunožje, pritom zahvatila penis i oba testisa, a zbog čega je nesretnom muškarcu jedan testis odstranjen budući da je bio jako nagnječen.

Do napada je došlo u trenutku kada je Dinić na ranu jednog od praščića pokušao staviti jod.

"U jednoj ruci sam držao bočicu s jodom, a u drugoj ruci zatvarač u koji sam sipao jod. Pokušao sam da ga uhvatiti da mu sipam jod na leđa, ali nisam uspio. Uhvatio sam ga za glavu tek kada je stao kod vrata, ali je u tom trenutku počeo skvičati. Svinja je istoga trena krenula prema meni i ugrizla me za genitalije", kazao je Dinić i prepričao što se dogodilo potom:

"Krvario sam, ali sam stavio zavoj i gazu te se uspio sam dovesti do bolnice u Aleksincu. Odmah su me pregledali i napravili ultrazvuk, a liječnik mi je rekao da me moraju operirati jer je testis bio jako nagnječen zbog čega je prijetila sepsa.

Zadobio sam i povredu na donjem dijelu trbuha. U bolnici sam boravio od 19. do 30. lipnja. Primao sam injekcije, serume, infuzije. Sada dolazim na previjanja, a uskoro bi mi trebali skinuti konce", rekao je.

Dinić je za Telegraf napomenuo da tu svinju čuva oko dvije godine i da je uvijek bila agresivna. Planira je prodati.

"Hranim je i znam kakva je. To je velika svinja i ima skoro 200 kilograma. Tog dana sam vršio dezinfekciju zbog šuge, prskao sam je, pa se možda i zbog toga uznemirila. Vjerojatno ju je dodatno uzrujalo to s prasetom te je krenula na mene", pojasnio je.