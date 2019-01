MUŠKARAC UHIĆEN DOK SE SAMOZADOVOLJAVAO U JAVNOSTI TVRDI: ‘Ja sam James Tiberius Kirk’

Ovo nije prvi put da 56-godišnjak ima problema sa zakonom

Nije rijetkost da se oni koji se nađu u rukama policije pokušavaju izvući krivim predstavljanjem. I dok većina takvih uzme neko uobičajeno ime, drugi se pak predstave kao dobro poznati likovi iz fikcije.

Baš to učinio je muškarac sa Floride koji je uhvaćen kako se samozadovoljava u javnosti. Policajci su mu prišli te ga upitali što to radi, na što im je on odgovorio kako se samo malo češka, iako policajci napominju kako se očigledno samozadovoljavao.

SEKSAJU SE U JAVNOSTI, NO SVE JE IZMAKLO KONTROLI: ‘Otišao sam za njom u prljavi WC, radila mi je nezamislive stvari’

Nakon što su ga uhitili zbog javnog uznemiravanja i bludnih radnji, pitali su muškarca kako se zove, na što je on odgovorio da mu je ime “James Tiberius Kirk”. Policajci su odmah posumnjali u točnost imena s obzirom na to da većina zna kako je James Tiberius Kirk lik iz serije Zvjezdane staze.

Otkriven identitet

Policija je ubrzo saznala kako je pravo ime muškarca James Bundrick, a još je zaradio i prijavu za lažno predstavljanje, piše WFLA.

TJEDNIMA SU HVATALI MANIJAKA: Talijanska policija konačno ulovila Hrvata koji masturbira po autobusima

Ovo nije prvi put da 56-godišnjak ima problema sa zakonom. Naime, u zatvoru je bio između 2013. i 2016. zbog bombaške prijetnje. Određena mu je jamčevina od 400 dolara.