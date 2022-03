„Uvijek sam se divila ženama koje se ne boje pokazati se i zabaviti se. To je nešto što sam potajno željela [kao mormon], ali nisam zapravo znala kako to učiniti. Kada sam otvorila svoj Instagram, dala sam sve od sebe da spriječim da ga vide ljudi koji me poznaju. Pregledala sam cijeli popis prijatelja i obitelji. Ali jednog dana su se moje objave pojavile na stranici za istraživanje, gdje me primijetila mama prijateljice moje kćeri. Nazvala me i rekla da moj Instagram nije 'prikladan'. Osjetila sam se kao da me ponižava. Zatim je rekla da više neće slati svoju kćer u našu kuću. Slomilo mi se srce kada sam vidjela da je moja odluka toliko povrijedila moju kćer."