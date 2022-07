Upoznali su se na muzičkoj platformi na kojoj komuniciraju umjetnici. Bio je oduševljen njezinim pjevanjem, a kroz idućih šest mjeseci postao joj je i najveća podrška. Ona se zaljubila u njega i inicirala susret uživo, no usprkos činjenici da žive relatvino blizu jedno drugome, do njega nije dolazilo. Tommy bi spoj uvijek otkazao u posljednji trenutak. Nastojeći shvatiti što se događa, mlada žena prijavila se u emisiju Catfish u kojoj se razotkrivaju prevare.

"On je ambiciozan, zgodan mladić iz glazbene industrije. Ponekad kad se osjećam nesigurno dok pjevam, on je tu da me ohrabri i pojača mi samopouzdanje. Nikada se nisam osjećala kao s njim", iskreno je u emisiji priznala 22-godišnjakinja. Istražiteljski dvojac Oobah Butler i Nella Rose su se dali u potragu. Posao nije bio ni malo lagan jer o Tommyju gotovo ničeg nije bilo na internetu.

Odlučili su kontaktirati talent agenciju za koju je rekao Alayahi da u njoj radi, no ispostavilo se da ne poznaju Tommyja. Tada su došli na ideju da istraže modeling web stranicu koju im je Alayah dala i vrlo brzo su je povezali s 21-godišnjim studentom i manekenom Deiondreom. Ispostavilo se da je upravo on Alayahin Tommy. Mladoj ženi srce se slomilo, no bila je odlučna u tome da se suoči s prevarantom za kojeg je šest mjeseci vjerovala da je ljubav njezina života.

Pokucali su mu na vrata njegova stana u Croydonu. Kada je ugledao Alayah, problijedio je kao da vidi duha, a Alayah je izustila: "Zaboga!", shvativši da pred njom stoji mladić s kojim je u prošlosti nekoliko puta izašla, ali isključivo prijateljski jer tada nije bila spremna za ništa više. Otvorila je profil na društvenim mrežama, a pokušavajući shvatiti zašto ga je odbila, i Donny je to učinio, koristeći fotografiju svog rođaka i lažno ime.

"Htio sam vidjeti hoćeš li biti zainteresirana za nekog drugog", objasnio joj je. Nakon što je početni šok splasnuo, odlučili su otići na piće i o svemu porazgovarati. Pjevačica mu je oprostila i ostavila nemili incident iza sebe. Nasreću, lekciju koju je naučila, nije skupo platila.